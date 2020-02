Proost! Brouwerij met proeflokaal in hartje Apeldoorn is klaar

Brouwerij, proeflokaal, lunchroom, koffieschenkerij... Pandeigenaar Elizen Vastgoed vindt het een aanwinst voor de binnenstad. Vanaf 4 maart kan iedereen zelf vaststellen of dat klopt. Dan is Puik Bieren ook open voor het publiek.

Apeldoornse ale

Stiekem had hij gehoopt dat het nu al zover zou zijn, maar de installatie van de ketels had meer voeten in aarde dan hij had voorzien. Zonder die vertraging had hij z'n nieuwe Apeldoornse ale Route055 gisteren al willen schenken. Nu hoopt hij de tanks in de loop van de week te kunnen vullen.