Prostituee en andere getuigen zijn volgens advocaten onbetrouwbaar: jarenlange celstraffen voor vader en zoon uit Apeldoorn moeten van tafel

Video De magie van het ASK Theater in Apeldoorn voert verder dan het toneel

6:45 In 2003 zat Muriëlle Mulder zelf in de zaal. Ze zag hoe haar meester van basisschool de Kakelhof, Christian Kluft, de rol van Kapitein Haak op zich nam. Deze week schittert Muriëlle Mulder zelf in Orpheus als Peter Pan. En is Christian Kluft haar regisseur tijdens het ASK Theater.