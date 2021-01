Protest rond Maagdenrotonde Apeldoorn na ingaan avondklok: politie grijpt in

LIVE | Ongeregeld­he­den in meerdere steden als protest tegen avondklok

22:17 Op meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstranten tegen de avondklok vanavond de straat opgegaan. In Den Haag zijn agenten en bussen van de ME bekogeld met tegels. Ook in Venlo wordt met stenen gegooid. In Enschede zijn 150 tot 200 mensen afgekomen op een oproep om een ‘mars voor de vrijheid’ te houden. Ook in Tilburg komen jongeren bijeen na een oproep via sociale media. Ze vernielen van alles wat op hun pad komt. Verschillende burgemeesters hebben noodverordeningen afgegeven. Volg alle ontwikkelingen hier.