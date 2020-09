Protest tegen windmolens en zonneparken zet Apeldoorn met rug tegen de muur

Sylvana (23) uit Wilp genas van kanker en laat nu kinderen hun ziekte vergeten: ‘Soms vind ik het lastig voor hun ouders’

17 september Dertien jaar geleden was ze één van hen. Nu maakt de 23-jarige Sylvana Kuis uit Wilp andere jonge patiëntjes blij tijdens de Dolle Dingendag. Met een suikerspin, of alleen al met een glimlach. Omdat ze weet hoe het is om op jonge leeftijd ziek te zijn.