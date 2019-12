Protestdag met snelwegblokkades door boeren en bouwers loopt op zijn eind

De boeren blokkeerden vanmorgen de snelweg A28 bij Staphorst, daarna volgden barbecues bij blokkades op de A1 bij de Lutte en de A35 bij Enschede. Op tal van plekken in het land waaronder Lelystad Airport, het mediapark in Hilversum en bij het provinciehuis in Arnhem werd geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Na het vertrek uit de Gelderse hoofdstad was in de avondspits veel overlast op de snelwegen rondom Arnhem. Enkele boeren reden tegen het verkeer in, maar kregen hiervoor geen bekeuring.