Protesterende Eerbekenaren reizen af naar provinciehuis in Arnhem: ‘Dit is onze laatste strohalm’

VIDEOGewapend met potjes, pannetjes, een hoogwerker, protestborden en een lading vol kartonnen dozen zijn boze Eerbekenaren maandagmiddag neergestreken bij het provinciehuis in Arnhem. De groep demonstranten had de reis naar Arnhem er met liefde voor over om te strijden tegen de ‘blokkendoos’ die dreigt te komen in hartje Eerbeek. ,,Dat zoiets kan gebeuren in ons dorp is onvoorstelbaar.”