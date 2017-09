Protestgroepen zeggen namens 80.000 mensen 'nee' tegen de vliegroutes van Lelystad

Lelystad Airport moet vanaf 1 april 2019 een deel van de (vakantie)vluchten van Schiphol overnemen. Volgens de nu voorliggende ontwerproutes komen vliegtuigen straks op slechts 1800 meter hoogte over Gelderland (stijgende vliegtuigen) en Overijssel (dalende).



Toen dat eind juni bekend werd, zorgde dat in beide provincies direct voor veel commotie. Vanwege de gevreesde overlast voor omwonenden, maar ook omdat de vliegtuigen straks laag over natuur- en stiltegebieden gaan. Bovendien loopt één vertrekroute pal over Teuge Airport, waardoor die luchthaven in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Ook uitten vogelkenners hun zorgen.