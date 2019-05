Provinciale wegen en sporen krijgen brandsingels: ‘Een bermbrandje moet geen bosbrand worden’

update Treinen rijden weer tussen Apeldoorn en Amersfoort: politie doet onderzoek naar stoffelijk overschot

10:20 Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort is hervat. De politie onderzoekt nog of er sprake is van zelfdoding, een ongeluk of misdrijf nadat er vanochtend een stoffelijk overschot werd gevonden langs het spoor.