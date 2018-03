Provinciale wegen in oosten levensgevaarlijk

Eerste coalitiebesprekingen Brummen dinsdagavond

10:30 Het bestuur van Lokaal Belang, na de verkiezingen de grootste fractie in de Brummense gemeenteraad, heeft de overige vijf partijen uitgenodigd voor een eerste bespreking over de coalitievorming. Die bespreking is dinsdagavond vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis.