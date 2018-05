Provincie: Biodiversiteit op de Veluwe is verslechterd

De algemene tendens voor Gelderland ziet er positiever uit. De sinds 1990 aanvankelijk nog afnemende biodiversiteit op heiden en in bossen is omgebogen in een stabiele situatie.

Stilstand

De biodiversiteitsrapportage maakt gebruik van de Living Planet Index (LPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek. Deze graadmeter brengt de grote ontwikkelingen in biodiversiteit in beeld. Het berekent het gemiddelde van de onderliggende soorten ten opzichte van het gemiddelde in 1990. Uit de berekening blijkt dat de algemene verslechtering van de biodiversiteit in Gelderland in vele opzichten tot stilstand is gebracht.

De stijgers en dalers laten bij elkaar genomen een stabiel beeld zien. Zo is de trend bij zoogdieren en libellen positief maar bij vogels is nog een verslechtering. De LPI gaat over soortengroepen en niet over het duurzaam voorkomen van individuele soorten. Zo is de aanwezigheid van vlinders ten opzichte van het jaar 1990 bijvoorbeeld stabiel, terwijl de helft van de vlindersoorten op de nationale Rode Lijst staat. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur?’

Rode Lijst

De sterkste afname van de biodiversiteit in Nederland vond plaats in de periode tussen pakweg 1950 en 1990. Ondanks dat de afname van de biodiversiteit inmiddels bijna is gestopt staat veertig procent van alle in Gelderland thuishorende planten en dieren nog steeds op de Rode Lijst van bedreigde soorten.