Provincie Gelderland verrast door stormloop op coronasubsidies, budget tot twee keer verhoogd

Drukke nacht voor brandweer Apeldoorn: Vlammen schieten hoog uit containers en brandende bosjes

8:18 Brandweerlieden uit Apeldoorn hebben vannacht weer eens bepaald niet stilgezeten. Rond 02.00 uur rukten zij (en collega’s uit Vaassen) met vier wagens uit voor brand in het bos aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. Daarna moesten in Apeldoorn zelf twee vuilcontainers worden geblust.