Provincie Gelderland wil eigen kunstcollectie kortwieken

De provincie Gelderland wil het mes zetten in zijn eigen kunstcollectie. Opzet is om de komende jaren tien procent van de beeldende kunst die de provincie in bezit heeft van de hand te doen. Het gaat volgens provinciewoordvoerster Eva Calicher om zo'n 240 kunstwerken die weg moeten.

De provincie noemt deze klus zelf het ‘ontzamelen’ van de kunstcollectie. Uiteindelijk doel is de kwaliteit van de verzameling te versterken, aldus de provincie. Dit staat in het cultuur- en erfgoedprogramma Beleef het mee.

Slechte conditie

Kunstwerken die niets te maken hebben met Gelderland of artistieke uitingen waarvan de conditie slecht is en restauratie niet meer loont, komen in aanmerking om weggedaan te worden, aldus de provincie. Dat geldt ook voor kunstwerken waarvan er meerdere exemplaren aanwezig zijn. Het gaat niet alleen om schilderijen maar ook om etsen, zeefdrukken en foto's.

Oproep

De kunstwerken hangen nu nog deels in het provinciehuis in Arnhem en is ook voor een belangrijk deel opgeslagen in depots, aldus Calicher. De provincie roept ook collectiebeherende instellingen op om hun mogelijke belangstelling te tonen. De kunstwerken die ‘ontzameld’ gaan worden, komen terecht in een zogenaamde afstotingsdatabase.

Ophalen