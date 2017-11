Provincie Gelderland wil verpauperde vakantieparken opkopen

Video ‘Geef huisarts meer tijd voor patiënt, dat scheelt door­ver­wij­zin­gen en dus geld’

22 november Het burgerinitiatief Brotherwood organiseert in aanloop naar de raadsverkiezingen in maart 2018 een serie avonden waarin burgers in gesprek met elkaar kunnen gaan over de zorg in Apeldoorn. 14 november vond er een bijeenkomst plaats in Zorggroep Mandala, met als thema wet en regelgeving.