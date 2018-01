Provincie: ook Apeldoorn heeft windmolens nodig

Apeldoorn heeft grote ambities rond duurzaamheid. Energie besparen aan de ene kant, duurzaam opwekken aan de andere. Als het op stroom aankomt, gaat het dan al snel over zonne-energie en windmolens. Maar windmolens passen slecht in Apeldoorn, concludeerde een flink deel van de gemeenteraad vorig jaar. Op andere plekken in Nederland draaien turbines effectiever of veroorzaken ze minder overlast, klinkt het. Windmolens mogen hier alleen komen onder zulke voorwaarden, dat het de vraag is of het haalbaar is.

Maar daarmee legt Apeldoorn te snel zijn verantwoordelijkheid naast zich neer, vindt de provincie Gelderland. ,,We hebben iedereen hard nodig om de doelstellingen te halen'', zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA).

Apeldoorn is zeker niet de enige gemeente waar de daadkracht achterblijft bij de ambities rond energieneutraliteit, weet Van Dijk. Gemeenteraden stuiten al snel op verzet van inwoners, concluderen dan dat er geen draagvlak is voor windenergie en haken af. De volgorde is vaak verkeerd, betoogt de gedeputeerde. Er is eerst een brede discussie nodig over nut en noodzaak van duurzame energie.

Acceptabel

Dat zal zowel inwoners als gemeenteraad overtuigen, verwacht Van Dijk. Wat als de raad daarna toch 'nee' zegt tegen windmolens? ,,Ik ga niet roepen 'u zult dit en u zult dat'. Maar dan komt keihard de vraag terug: wat dan wel?''

De insteek van de gemeenteraad is dat Apeldoorn in dat geval schone energie van elders haalt, initiatieven steunt om nieuwe vormen van duurzame energie te ontwikkelen en besparing stimuleert. Die alternatieven zijn onvoldoende, vindt de provincie. ,,Je kan niet zeggen: duurzaamheid moet overal plaatsvinden, maar niet hier. Hoe je het wendt of keert, aan het eind van de discussie zal ook hier een stuk duurzame energieopwekking moeten plaatsvinden. En mijn inschatting is dat met de huidige stand van de techniek ook Apeldoorn niet ontkomt aan de vraag: waar is het acceptabel om windmolens neer te zetten. Dus niet of ze er komen, maar waar.''

Utopie