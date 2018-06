Provincie schrapt twee bushaltes op de Arnhemseweg in Beekbergen

Het gaat om de twee haltes 'Engelanderweg', waar de buslijnen 43 en 91 stoppen. Lijn 43 wordt geëxploiteerd door Connexxion (Breng) en rijdt van Apeldoorn naar het centraal station in Arnhem via Dieren. Keolis (Syntus) rijdt met buslijn 91 tussen Arnhem en Apeldoorn via Beekbergen. De bussen moeten nu half op de rijbaan stoppen, omdat de haltes (haltekommen), niet breed genoeg zijn. Daar komt nog eens bij dat de haltes half tussen de bomen liggen, wat volgens de provincie ook niet ideaal is.

Onveilig

Vanwege de ligging tussen de bomen moeten buschauffeurs vaak plotseling remmen bij de bushalte. De halte aan de rechterkant van de weg, in de richting van Apeldoorn, is ook nog eens onverlicht. In het donker is een wachtende reiziger voor een buschauffeur nauwelijks te zien. Volgens de provincie betekent dit dat een chauffeur in het donker bij een snelheid van tachtig kilometer per uur, bijna een noodstop moet maken om op tijd bij de halte te kunnen stoppen.

De beide bushaltes worden op dit moment 'nauwelijks gebruikt', blijkt uit het verkeersbesluit waarin het opheffen van de bushaltes bekend wordt gemaakt. Daarin staat ook dat, na overleg met de vervoersmaatschappijen Keolis (Syntus) en Connexxion, er geen ontwikkelingen te verwachten zijn die leiden tot een toename van het aantal busreizigers die gebruik maken van de twee bushaltes. Gezien het geringe gebruik van de haltes vindt de provincie het financieel niet en qua ruimte niet haalbaar om de haltes aan te passen.

Dichtstbijzijnde volgende halte