Provincie waarschuwt Gelders bedrijven: ‘Binnen half jaar moet jullie natuurvergunning op orde zijn!’

Kaarten voor de Dolly Dots gaan als een dolle in Zwolle en Apeldoorn

17:33 De Dolly Dots zijn meer dan veertig jaar na oprichting nog altijd populair, ook in deze regio: op de site van de Nationale Theater Kassa is voor de voorstelling in Zwolle (vrijdag 6 november in Theater de Spiegel) geen kaart meer te krijgen. Ook die in Apeldoorn (donderdag 19 november in Schouwburg Orpheus in) is bijna uitverkocht.