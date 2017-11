Provincie wil verpauperde vakantieparken op de Veluwe aanpakken

Een verpauperd vakantiepark aan de rand van het Apeldoornse dorp Uddel staat model voor een veel voorkomend probleem op de Veluwe. Toeristen hebben plaatsgemaakt voor arbeidsmigranten en investeringen blijven uit, waardoor de kwaliteit van het park achteruit holt.

Neem Noord-Riezen, een voormalig vakantiepark dat tegenwoordig wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is Uddel al jaren een doorn in het oog. Het terrein is vervallen, sommige delen van het park ogen bijna post-apocalyptisch. Het troosteloze speeltuintje, met zijn verroeste draaimolen en groen uitgeslagen schommel, is bijna aan het zicht onttrokken door de oprukkende natuur. Het zwembad, dat ooit een sfeervolle ontmoetingsplek moet zijn geweest, staat vol troebel water. Het lege bierflesje dat in het pierenbadje dobbert illustreert de teloorgang.

Lekkage

Bij het washok staat een clubje Poolse mannen. ,,Vraag mij maar niks”, reageert een van hen. ,,Ik vind het hier ruk.” Iets verderop loopt Rafael Ciepielewski. Hij is op zich niet ontevreden, maar ziet wel voldoende ruimte voor verbetering. ,,Meerdere huisjes kampen met lekkage en niet overal is wifi. En er zouden maximaal vijf personen in een bungalow moeten zitten, niet zes. Voor wat we krijgen, is een huurprijs van 90 euro per week wel erg veel geld.”

In het verleden was het Uddeler vakantiepark eigendom van de PTT, die haar medewerkers er gratis liet verblijven. Het park beschikte over verschillende recreatieve voorzieningen, waaronder tennisbanen en een zwembad. Allemaal vergane glorie.

Met het project Vitale Vakantieparken hopen de provincie Gelderland en de Veluwse gemeenten het tij te keren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Vakantieparken moeten weer als zodanig worden gebruikt”, vindt Rianne Tol, woordvoerder van Gelders gedeputeerde Bea Schouten (recreatie en toerisme). ,,En als dat niet mogelijk is, moet een andere bestemming worden gevonden.”

Loep

De provincie en gemeenten nemen momenteel alle vakantieparken op de Veluwe onder de loep en bekijken per bedrijf wat de opties zijn. Dat proces is in volle gang, laat Tol weten. Wat er met Noord-Riezen gaat gebeuren, is dan ook nog onduidelijk. Wel vinden provincie en gemeente dat het niet langer zo door kan gaan.

De inwoners van Uddel zouden het liefst zien dat Noord-Riezen weer een toeristische functie krijgt. ,,Dat zou het meest ideaal zijn”, zegt Evert Jan van Egteren, voorzitter van Uddels Belang. ,,En goed voor de lokale middenstand.” Volgens Van Egteren heeft het dorp weinig last van de arbeidsmigranten die op Noord-Riezen wonen. ,,Al oogt het park en de directe omgeving wel erg rommelig. Maar daar zijn we inmiddels aan gewend geraakt. Aan de andere kant leven we in een vrij land en staat het de eigenaar vrij om ermee te doen wat hij wil.”

Botweg

Die eigenaar is Resim Investment Group uit Harskamp. Directeur Willem Minnen is zich van geen kwaad bewust en ontkent botweg dat het vakantiepark een zooitje is. Het terrein ligt er volgens hem stukken beter bij dan tien jaar geleden, toen hij Noord-Riezen kocht. ,,Vooral in het begin hebben wij veel geld gestoken in het opschonen van het bos.” En als het park al vervallen oogt, dan is dat volgens hem niet de schuld van Resim. ,,Onderhoud van het terrein en de woningen is de verantwoordelijkheid van de huurder, en dat is Otto Workforce.” Dat is een uitzendbureau dat Oost-Europeanen bemiddelt naar werk in Nederland. Frank van Gool, directeur van Otto Workforce, ziet dat anders. ,,Groot onderhoud is een zaak van de eigenaar.” Van Gool vindt dat Noord-Riezen dringend toe is aan een opknapbeurt. ,,Ons contract loopt binnen enkele maanden af. Als Resim niet investeert in het park, is er een grote kans dat wij niet verlengen.”

Verhuurd

Wat er dan gebeurt, is de vraag. Minnen geeft aan dat hij het vakantiepark best in ere wil herstellen. ,,Zodra de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan goede plannen die economisch haalbaar zijn, staan wij open voor alle opties.”

Omdat die medewerking een aantal jaren geleden ontbrak, moest Noord-Riezen volgens Minnen noodgedwongen worden verhuurd aan Otto Workforce.

De provincie en gemeente zien graag dat Noord-Riezen zijn toeristische functie terugkrijgt, maar de overheden erkennen dat zij niet precies weten of zij die koerswijziging af kunnen dwingen. En dat lijkt vooralsnog het grootste obstakel voor project Vitale Vakantieparken. Provincie en gemeente kunnen van alles willen, maar uiteindelijk heeft de parkeigenaar de touwtjes in handen.