Psycholoog Eugène Oostveen rent rondjes met mensen die nergens terecht kunnen: ‘Sommige hulp is onbetaalbaar’

De Apeldoornse psycholoog Eugène Oostveen kleurt graag buiten de lijntjes. Hij blijft hulp verlenen ook al zit ie aan het zorgplafond en kan hij geen behandelingen meer declareren bij de zorgverzekeraar. Hij rent rondjes in het bos met mensen die nergens terecht kunnen. ‘Sommige hulp is onbetaalbaar’.

Drie keer per week zet hij zijn wekker een uur eerder om te gaan hardlopen met een man die het leven te zwaar vond om nog voor in beweging te komen. De man stond enkele weken geleden in zijn praktijk in Apeldoorn. Psycholoog Eugène Oostveen belde de huisarts voor spoedoverleg maar die vroeg aan Oostveen of hij ‘alsjeblieft wilde proberen deze man te helpen omdat hij nergens anders meer terecht kon’.

Oostveen hoefde niet lang over het verzoek na te denken. ,,Een mens helpen zit in mijn natuur, ik zou iedereen helpen die dat nodig heeft. Ik heb niet voor niets voor dit vak gekozen.’’ En dus zegt Oostveen ‘ja’ en gaat hij met de man het bos in, bewegen. ,,Als hij het alleen had gekund, had hij zich niet gemeld.’’ De kosten declareert hij niet. ,,Sommige hulp is onbetaalbaar.’’

Beetje extra aandacht

De Apeldoornse psycholoog heeft al vijftien jaar een eigen praktijk met acht medewerkers onder wie drie psychologen. Samen behandelden ze ruim zevenduizend cliënten. Oostveen laat zich niet uit het veld slaan door zogenoemde budgetplafonds en te krappe budgetten. ,,Het knelt overal en op alle niveaus in de zorg. Er is geen tijd meer voor een beetje extra aandacht. Zorgverzekeraars korten op de budgetten. Grote zorgorganisaties als GGnet staan ook onder druk en hebben een patiëntenstop, we kunnen dus niet doorverwijzen.’’

Stress

,,Wij mogen alleen behandelingen declareren voor stoornissen als trauma, angst of depressie. Rouw en stress zijn bijvoorbeeld geen stoornissen. Mensen met die problemen moeten komen bij de huisarts. Alleen die is ook te druk en die vragen ons weer. En ja, I care. Ik heb te maken met een beroepscode. Dus ik help zolang ik dat kan.’’

Volgens Oostveen mag hij drie zorgproducten bieden, die hij kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat om korte zorg van maximaal 295 behandelminuten, middellange zorg tot 495 minuten en intensieve zorgtrajecten van maximaal 750 minuten. ,,Een mix van producten is ook mogelijk maar het liefst willen zorgverzekeraars dat we behandelen in zo’n kort mogelijke tijd, de korte zorg dus. Voor een behandeling van een stoornis staan 10 tot 16 sessies. Maar ik krijg slechts voor 7,2 sessie betaald. Dan kijk ik naar de mensen in mijn wachtkamer en denk ik: hoe dan?’’

Kleine stapjes

Hij heeft geleerd tevreden te zijn met kleine stapjes. ,,Zelfrespect en zelfwaardering zijn de basis. Ieder mens heeft het recht te voelen dat je okee bent. Als je omgeving je laat voelen dat je niet okee bent, dan wil ik helpen. Mensen willen er toe doen, gezien worden. Daar is het mij om te doen. Ik geloof niet in lange therapieën als dat niet strikt noodzakelijk is. Maar ik wil graag een handje helpen. Als ik dat niet meer zou kunnen, dan zou ik stoppen met dit werk.’’

Buiten de lijntjes

Hij kleurt het liefst buiten de lijntjes, doet het net anders dan de rest. ,,Ik ben niet van het protest of het schoppen tegen het beleid. Het verandert elke vijf, zes jaar. Ik heb nu zo’n vier ingrijpende wijzigingen in de zorg meegemaakt. Voor nu moeten we het ermee doen. Liever kijk ik naar wat wel kan. Als zelfstandige word je toch snel gezien als de solo-ondernemer die aan huis werkt. Ik ben gaan kijken hoe we ons beter kunnen organiseren. Met een collega heb ik bijvoorbeeld een work-around opgericht. Inmiddels hebben zich veertig praktijken bij ons aangesloten. Zo staan we sterker, zijn we minder kwetsbaar en kunnen we van elkaar leren.’’

Ook heeft hij de afgelopen maanden aan een online-programma, de Zelfbeeldpsycholoog gewerkt. ,,Het heeft preventie tot doel. In een virtual classroom krijgen mensen advies en tips om te voorkomen dat ze therapie nodig hebben. Ook kunnen vragen worden gesteld. En mensen die al op de wachtlijst staan, kunnen alvast zelf aan de slag.’’

Ontroering

Hulpprogramma’s in de praktijk of online werpen hun vruchten af, maar het liefst ziet Eugène Oostveen mensen in beweging komen en speelt met de gedachte om in januari een hardloopgroep te starten.Of hij die sessies nu kan declareren of niet. Hij ziet de winst in de ontroering van de man of vrouw omdat het is gelukt hen weer een beetje op pad te helpen.

,,Het is ontzettend boeiend om met anderen door het bos te rennen. Natuurlijk, niet al te hard want dan is er geen ruimte voor een gesprek maar buiten sporten doet iets met je. Je maakt dopamine aan, het stofje zorgt ervoor dat je je fijn voelt en doet het stresshormoon cortisol dalen.’'

