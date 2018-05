Zometeen beginnen de examens. Zet 'm op! (En Arie Slob wenst je ook alle succes)

13:25 'Koppie erbij houden, rustig blijven en geloof in jezelf.' Vandaag beginnen de eindexamens en op het laatste moment worden de eindexamenkandidaten in deze regio nog even bedolven onder de succeswensen en adviezen.