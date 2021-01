Putlucht kost brandweer Apeldoorn 16.000 liter water

Yamen uit Syrië is dolblij met Apeldoorn en zijn nieuwe familie - en nu mag hij blijven

19 januari In een tentenkamp in Apeldoorn beleefde hij een dieptepunt in zijn leven. Ruim vijf jaar later is Yamen Wali (29) dolblij dat hij in datzelfde Apeldoorn kan blijven. Dit is thuis, met dank aan zijn nieuwe familie. De definitieve verblijfsvergunning die vorige week kwam is de bekroning. Zoals veel Syriërs uit zijn lichting zich hebben geworteld.