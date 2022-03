Puzzelen met ruimte: waar plaatst Apeldoorn woningen, bedrijven, misschien een windmolen?

Grootste partij in Voorst onder vuur, plagerijen in huis-aan-huis­blad: ‘Afgelopen weken ging het veel te ver’

Is de politieke situatie in Voorst gezond, waar Gemeente Belangen met negen van de negentien zetels veruit de grootste is? Met advertenties in het lokale huis-aan-huisblad nemen inwoners het machtsblok onder vuur, maar één daarvan ging te ver en werd geweigerd. Hoe een plan voor woningbouw in Twello-Noord de verhoudingen in Voorst op scherp zet.

11 maart