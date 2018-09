PvdA Apeldoorn: bij nieuwbouw 40 procent 'goedkoop'

Veertig procent van alle woningen die de komende jaren in Apeldoorn worden gebouwd, moeten sociale huur of 'sociale koop' betreffen. Dat gaat de PvdA donderdag voorleggen aan de rest van de Apeldoornse politiek.

Een stevige discussie hangt in de lucht, want bijvoorbeeld de VVD in de gemeenteraad ziet vooralsnog weinig in het voorstel. Tegelijk is de krapte op de woningmarkt een belangrijk thema waar veel partijen hoe dan ook 'iets' aan willen doen.



Draagkracht

De PvdA concludeert dat er onvoldoende geschikte woningen zijn voor 'de minder draagkrachtige groepen'. Daarom zou in elk bouwproject voortaan 40 procent van de woningen sociale huur (tot 710 euro per maand) of sociale koop (maximaal 175.000 euro kosten koper) moeten betreffen. Vervolgens is 50 procent middencategorie (huur tot 950 euro of koopprijs maximaal 275.000 euro) en de resterende 10 procent zijn woningen met hogere huren of prijzen.



Starterswoningen

Nu geldt in Apeldoorn dat 35 procent sociaal moet zijn. Een belangrijk verschil is daarnaast dat die verdeling momenteel wordt toegepast op de totale woningbouw in Apeldoorn in een jaar. Het ene project kan zich dus meer richten op starterswoningen, het ander op duurdere huizen. De PvdA wil de verdeling per project vastleggen. Dat zou moeten voorkomen dat er op sociaal gebied eenvormige wijken ontstaan. ,,We zien in andere grote steden dat dit problemen geeft en moeilijk terug te draaien is'', motiveert fractievoorzitter Ties Stam. Alleen met goede redenen kan een project afwijken van de verdeling, maar dat moet dan op een andere plek gecompenseerd worden.

Winst

Duurdere woningen leveren ontwikkelaars meer op. Om hen te overtuigen ook goedkopere woningen te bouwen wil de PvdA een speciaal fonds optuigen waarin een deel van de winst van het gemeentelijk grondbedrijf gaat.

Krapte

De VVD is bepaald niet overtuigd, geeft raadslid Roel van Swam aan. Zijn partij ziet niet hoe dit plan de oplossing is voor de krapte op de woningmarkt. ,,Ons idee is dat je de bouw in de volle breedte moet faciliteren.'' Ook de insteek om elke buurt gemengd te bouwen spreekt de liberale fractie niet aan. ,,Waarom wil je elke wijk er hetzelfde uit laten zien? Soms past dat helemaal niet.''