PvdA Apeldoorn: bouw meer goedkope huur- en koopwoningen

Dat het voor starters en mensen met een kleine beurs steeds moeilijker wordt om in Apeldoorn een betaalbare woning te vinden, baart de lokale PvdA grote zorgen. De partij wil daarom dat de komende jaren meer huizen in het goedkope en middeldure segment worden gerealiseerd.

'Wachtlijsten worden langer, huurprijzen stijgen hard en koopwoningen worden alsmaar schaarser en duurder', aldus de PvdA. Op verzoek van de sociaal-democraten wordt er na het zomerreces, op 13 september, hierover met de andere fracties in de Apeldoornse gemeenteraad van gedachten gewisseld. Uiteindelijk moet dit leiden tot een voorstel dat voorziet in uitbreiding van het aanbod 'betaalbare huur- en koopwoningen' in Apeldoorn.

'De afgelopen jaren is er vooral in het dure segment gebouwd, omdat hier het meest op te verdienen viel, zowel voor projectontwikkelaars als voor de gemeente', stelt de PvdA in een persverklaring. 'Nu is de tijd aangebroken om deze winsten in te zetten om ook voor mensen met een lager inkomen te bouwen'.

Concentraties