PvdA: betere treinverbinding Apeldoorn - Amsterdam

De partij meent dat de dienstregeling naar Amsterdam buiten de spits al jaren 'niet optimaal' is. En in de opzet van de dienstregeling voor 2019 zit geen wezenlijke verbetering. 'Het onvoldoende versterken van de treindiensten richting Amsterdam is een gemiste kans voor goed openbaar vervoer', stelt de PvdA in Apeldoorn. De partij vraagt daarom aan burgemeester en wethouders actie te ondernemen die verbinding te verbeteren. 'Zodat Amsterdam ook buiten de spits in één uur zonder teveel overstappen van station Apeldoorn te bereiken valt, en vice versa.