PvdA: geen luxe woning, maar betaalbaar huis op plek Sportfondsenbad Apeldoorn

Code geel Regen en wind teisteren verkeer: veel files in Oost-Nederland

9:49 Het stormachtige weer leidde vanmorgen tot veel files in Oost-Nederland. Het merendeel van de files is inmiddels opgelost. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Er is kans op zware windstoten met snelheden tot 80 kilometer per uur.