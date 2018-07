PvdA Gelderland baalt van hoge huizenprijzen

Aangehou­den verdachte (30) van overvallen in Apeldoorn zit nog vast

13:21 De 30-jarige man die is aangehouden op verdenking van het plegen van vijf overvallen in Apeldoorn, zit nog vast. Het is sindsdien rustig in de stad, na zijn aanhouding werd geen enkele gewapende overval meer gepleegd in Apeldoorn.