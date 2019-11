PvdA wil dat staatssecretaris maatregelen neemt tegen Apeldoornse kinderopvang Kidsplus

Gemeente Apeldoorn voor de rechter gedaagd vanwege roetveeg­piet

5 november De gemeente Apeldoorn is voor de rechter gedaagd door iemand die het niet eens is met de inzet van louter roetveegpieten tijdens de Landelijke intocht van Sinterklaas in die stad op 16 november. Wie de bezwaarmaker is, kon woordvoerder Maarten Brouwer van Rechtbank Gelderland nog niet zeggen.