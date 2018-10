PvdA wil subsidie skatepark Real-X handhaven

Real-X stelt dat als de bezuiniging doorgaat de stekker er in januari uit gaat op de Zwitsal. Weliswaar gaat het slechts om 5.000 euro minder op - per saldo - een totaal van 49.000 euro, maar de gemeente schroefde de steun al eerder terug. De nieuwe verlaging zou volgens Real-X het beslissende zetje zijn.

Sociaal-maatschappelijke rol

Hij vindt dat de gemeente het niet kan verkopen om het skatepark om 5.000 euro te laten ‘ploffen’. ,,Dit is voor de gemeente peanuts maar voor hen heel wezenlijk. We hebben ruimte genoeg in de begroting. Voor het hoger onderwijs hebben we bijvoorbeeld twee miljoen euro gereserveerd. Deze bezuiniging moeten we gewoon terugdraaien.’’