PvdD: 100 per uur op snelweg in Gelderland

Volgens fractievoorzitter Luuk van der Veer is het een eenvoudige maatregel om tot minder CO2-uitstoot te komen. Zijn partij stelt dat het reistijdvoordeel van hogere snelheden, zoals 130 per uur, ‘minimaal’ is. Het verschil in CO2 is volgens hem wel groot. De PvdD verwijst daarbij naar op cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wat betreft de partij gaat het provinciebestuur in Den Haag lobbyen om de maximumsnelheid naar beneden te brengen.