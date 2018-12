PvdD: Apeldoorn verdient vrouw als opvolger van Berends

Dat Berends (62) als opvolger van Clemens Cornielje is gekozen geeft een dubbel gevoel, zegt Moulijn. ,,Hij is een goede kandidaat voor die functie’’, staat voor haar weliswaar vast, ,,maar het is jammer dat daar weer een oudere witte man wordt aangesteld. Daar zijn er al zo verschrikkelijk veel van in het Nederlandse politiek bestuur.’’