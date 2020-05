PvdD: koning Willem-Alexander moet subsidie voor Kroondomein Het Loo terugbetalen

OM: Apeldoorn­se verdachte spanband­moord kon scheiding niet verkroppen. ‘Dit spel eindigt met de dood van één van ons’

14 mei Was er sprake van zelfdoding of moord? De officier noemde de zaak ronduit ‘ingewikkeld’, maar bleek er donderdag toch van overtuigd dat Apeldoorner Hameed R. op 4 juli in 2018 zijn vrouw wurgde met een spanband en eiste 16 jaar cel. De aankomende scheiding kon de verdachte niet verkroppen, bleek uit chatberichten: ,,Ik ben bereid de ultieme prijs te betalen.”