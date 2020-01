PvdD wil vuurwerkverbod bij alle kinderboerderijen, hertenkampjes en stiltegebieden in Gelderland

Statenlid Luuk van der Veer wil dat regels daarvoor worden opgenomen in de nieuwe ruimtelijke verordening, waarvan het ontwerp binnenkort door de provincie Gelderland ter inzage wordt gelegd. Van der Veer wil dat er vooraf een debat komt over regels waarmee het vuurwerk in Gelderland kan worden teruggedrongen. Aanleiding voor zijn pleidooi is de maatschappelijke discussie die is losgebarsten over het gebruik van vuurwerk.