PVV: Apeldoornse woningen reserveren voor Turkse ouderen is rampzalig plan

Met een brief en een bijeenkomst zijn de huidige bewoners op de hoogte gebracht van de plannen. Arjen Jongstra, directeur-bestuurder bij woonstichting Ons Huis legt uit waarom ze deze stap nemen. ,,In dit segment is er vrij veel aanbod in Apeldoorn, en we hebben gezien dat dit complex soms lastig vol te krijgen is. Ons Huis heeft nagedacht over wat we met dit complex aan moeten, het is nog te goed om te slopen. Als woonstichting zijn we er voor om mensen te huisvesten, en zijn we er voor alle doelgroepen. De samenwerking met Thuiszorg Waalstad past hier.''