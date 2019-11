Quilt van Aleid uit Apeldoorn krijgt tóch een mooi plekje in opgeknapt stadhuis

De quilt die Aleid Klein Middelink had gemaakt met het logo van de verkiezing van het beste ontwerp van het Marktplein in Apeldoorn, krijgt tóch een mooie plek in het opgeknapte stadhuis. Vertrekkend wethouder Mark Sandmann (D66) draagt het werk over aan zijn opvolger. Aleid maakte zich zorgen, omdat Sandmann had beloofd de quilt in zijn werkkamer te gaan hangen.