Quiz: hoe goed ken jij jouw provincie Gelderland?

Video Leerlingen KSG blazen stof van Europees Parlement

16:27 Politiek en jongeren. Ze lijken mijlenver uit elkaar te staan. Wat heeft een 14-jarige met het Europees parlement? Op de KSG schrijven deze week 75 leerlingen uit vijf verschillende landen aan resoluties voor het Europees Jeugdparlement. ,,Ik had er niet veel mee’’, erkent Marijke Hendriks. ,,Maar het is wel handig om er meer van te weten. En samen met leeftijdgenoten uit andere landen werken is leuk. Dit is absoluut niet stoffig.’’