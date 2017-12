Raad Apeldoorn begint met veiling: 'Verrassend, heb je nooit horen zingen'

Burgemeester John Berends heeft als veilingmeester de lachers op zijn hand als hij de raadsleden op de hak neemt. Het is dan ook allemaal voor Serious Request.

'Geen geteut maar altijd leut! Dit is echt D66. Wie biedt op deze fles champagne? Eenmaal andermaal, verkocht! Champagne van een tientje voor honderd euro!''

Veilingmeester

Burgemeester John Berends is voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering in z'n element als veilingmeester. De fracties willen geld ophalen voor Serious Request en hoe kan dat beter dan door het bij de politieke concurrentie uit de zak te kloppen?

Alle fracties hebben diensten in de aanbieding en Berends zorgt ervoor dat er flink wordt geboden. De mores die een uurtje later in de raadzaal wel geldt, is even volledig weg. Wie niet genoeg biedt, krijgt er verbaal behoorlijk van langs van de veilingmeester, die alles en iedereen op de hak neemt om opbieden uit te lokken.

Wildgarantie

Als CDA-raadslid Hans Wegman biedt op een wandeling-met-wildgarantie met PvdD-raadslid Harry, maant Berends notaris Leo Kok om van zijn partijgenoot vooral de naam en adres te noteren en te zorgen dat de betaling goed komt. ,,Ik vertrouw die man niet...'' De notaris hoeft zich niet in te spannen; niet Wegman maar de raadsgriffie gaat met Voss lopen. De ambtenaren hebben er 180 euro voor over. ,,Hoeveel zwijnen laat je daarvoor zien Harry?'', vraagt Berends. ,,Ik ken er nog wel tien bij het Aardhuis...'' Voss ziet de lol van de opmerking wel in, al is het dreigende afschot van die beesten voor hem als dierenliefhebber en vegetariër een gruwel.

Diner

De SGP heeft een viergangendiner voor maximaal zes personen in de aanbieding. ,,De fractieleden koken en wie dat niet kan, bedient'', zegt fractievoorzitter Henk van den Berge. ,,Jan Kloosterman en ik bedienen dus...'' Berends: ,,Met mijn katholieke achtergrond heb ik wel een probleem als dat bij mij gebeurt...'' En nadat het diner voor 205 euro is verkocht: ,,Misschien eet u die everzwijnen van Voss wel...''

Als een schilderij van Yvonne de Carpentier voor zes tientjes weggaat, vraagt Berends de koper: ,,Heeft u het wel gezien?'', en 50-plusser Hans Weevers krijgt er helemaal van langs. Die laat zich sponsoren om te zingen en Berends daagt hem uit om een aantal strofes uit het Wilhelmus te vertolken. ,,Verrassend, een zingend raadslid. Ik heb je nooit horen zingen.'' Als Weevers tegensputtert, jut Berends de zaal op: ,,Hansje, Hansje...'' Als die z'n stembanden zegt te willen ontzien berust Berends. ,,Ik denk dat het een feest is als je niet zingt...''