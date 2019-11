Raadsleden Apeldoorn krijgen schadeclaim van tienduizenden euro's: ‘Nee ik ben niet bang, wel boos’

De gemeente Apeldoorn zet in op de komst van zo'n draadloos netwerk. Dat is 5G gaan heten, hoewel het technisch gezien niet echt om die techniek gaat. De gemeente wil een Oostenrijks bedrijf toestemming geven aan 300 lantaarnpalen zendapparatuur op te hangen. De lokale politiek is verdeeld over de vraag of dat een goede zet is. Daarnaast zijn er burgers die zich zorgen maken of zo'n netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Vanwege de vragen hebben burgemeester en wethouders de ondertekening van de overeenkomst met het betreffende bedrijf uitgesteld.