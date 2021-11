Raakt Karel Aalbers zijn landhuis in Eerbeek kwijt? Ex-voorzitter Vitesse overvallen door executieveiling

Opnieuw onrust bij boeren nu krimp veestapel rond natuurge­bie­den op tafel ligt: ‘Komt hard aan’

Opnieuw is het onrustig onder boeren in Oost-Nederland nu de formerende partijen in Den Haag afstevenen op een akkoord over stikstofreductie. In regio’s rond natuurgebieden als de Veluwe moet het mes in de veestapel om een ammoniakreductie van 66 procent te halen.

9:26