Ramen ingegooid, petitie: buurt wil Apeldoorner die Mikail (11) zou hebben gestoken nooit terugzien. ‘Zie dit als waarschuwing’

Het hangt in de lucht, zegt Frank de Jongh. Zodra de druiven rijp zijn voor de pluk voelt de Apeldoorner een enorme drang zuidwaarts te gaan. In de Beaujolais wordt al vijftig jaar op zijn komst gerekend. Dit jaar zou een groot Frans museum zijn foto's, die hij van de pluk maakte, exposeren. Maar dat liep even anders, zoals meer anders in zijn leven verliep dan je zou verwachten.

