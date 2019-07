Ramptoeristen zitten brandweer dwars

Meer ramptoerisme

Spijkerman constateert dat ramptoerisme een groeiend fenomeen is. Smartphones en social media leiden ertoe dat mensen alles willen filmen en steeds vaker op dit soort incidenten af komen. ,,Doe het niet, ook al is de verleiding zo groot!’’, is de oproep van de brandweer op de eigen Facebookpagina, waar ook een filmpje te zien is van een brandweervoertuig dat zich bij de brand in Klarenbeek door een haag auto's van ramptoeristen slingert. ,,Moet je echt bij de brand zijn, bijvoorbeeld als je eerste hulp wilt verlenen vóórdat de hulpdiensten er zijn, parkeer dan zo dat onze (brede) wagens er altijd langs kunnen.’’