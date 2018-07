Terwijl in de Randstad de aangiftes van winkeldiefstallen sterk dalen, blijven winkeliers in onze regio nog trouw aangifte te doen.

Een kwart van de winkeliers in de Randstad-steden neemt nog maar de moeite om aangiftes te doen van diefstal van goederen uit hun winkel. In onze regio is de bereidheid om en formulier in te vullen anderzijds nog onveranderd groot. Dat concludeert LocalFocus na het opvragen en bestuderen van alle winkeldiefstal-cijfers tussen 2013 en vorig jaar. In de databanken werd gekeken van hoeveel bekende winkeldiefstallen die bij de politie bekend waren (bijvoorbeeld doordat daders werden aangehouden of gestolen waar werd teruggevonden) er achteraf daadwerkelijk een aangifte binnenkwam.

Verschillen

De verschillen tussen stad en platteland vallen daarbij op. In de grotere steden is de aangiftebereidheid onverminderd groot, de cijfers spreken voor zich: in Zwolle wordt slechts in 2,7 procent van de gevallen geen aangifteformulier ingevuld, in andere grotere steden lopen die cijfers gestaag op: Harderwijk 3,1, Deventer 3,7, Apeldoorn 5,4, Kampen 8,1 en Hardenberg 8,2 procent. In de plattelandsgemeenten laat het er vaker bij zitten, daar wordt in een kwart tot een vijfde van diefstallen ook geen aangifte.

Urk schiet eruit

Zomaar wat voorbeelden: Heerde laat 20 procent lopen, Nunspeet 18,2, Wijhe-Olst 22 procent, Dronten 21 procent, de gemeente Noordoostpolder 26, Nunspeet ruim 18 procent. Urk schiet eruit met 62 procent. Er wordt geen uitleg gegeven over de cijfers, de uitschieters zijn zodoende niet overal te duiden. Zoals: waarom is in Putten (in 5 procent) en Ermelo (amper vier procent) dan weer weinig aangiftebereidheid. De politie denkt de lagere aangiftebereidheid te kunnen verklaren: vaak zullen winkels de zaken zelf regelen, al dan niet met een transactie. Maar volgens Detailhandel Nederland heeft het vaak niet veel zin om naar de politie lopen, omdat met deze aangiften zelden iets wordt gedaan.