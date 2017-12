Rapper Boef voetbalt in Apeldoorn voor Serious Request 2017

Rapper Boef is een van de bekende Nederlanders die op 23 december in Apeldoorn een voetbalwedstrijd spelen voor Serious Request.

Het goede doel is het herenigen van gezinnen door het Rode Kruis; het thema van Serious Request, dat in de week voor kerst Apeldoorn als epicentrum heeft.

Op het hoofdveld van AGOVV speelt de 23e vanaf 19 uur een team van radiozender 3FM tegen het RTL Sterrenteam. Aanvoerder bij 3FM is dj Wijnand Speelman.

Hij zet bijvoorbeeld profspeler Romano Denneboom in, die in zijn carrière voor onder meer FC Twente speelde, en een wedstrijd uitkwam in het Nederlands elftal. Ook Glenn Helder, Michael Mols, Pascal Bosschaart en Bart Latuheru zijn aangemeld voor het 3FM-team.

Het RTL Sterrenteam staat onder leiding van John Williams. In die ploeg spelen behalve Boef onder meer Yes-R, Ramon Beuk, Ferri Somogyi, Baas B. en Bas Muijs.

Halftime show

3FM belooft een 'heuse halftime show' in de rust van de wedstrijd. Details daarvan zijn nog niet bekend. Een kaartje voor de wedstrijd kost 5 euro. Tickets zijn te bestellen via deze site van AGOVV.



De wedstrijd is de afsluiting van een dag vol activiteiten voor Serious Request op het terrein van AGOVV. De club organiseert die in samenwerking met radiozender Veluwe Centraal en sportschool Club Pellikaan.