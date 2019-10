Rapport over missers rond Marktplein Apeldoorn wijst te duidelijk naar personen

De bedoeling is dat het Marktplein volgend jaar volledig vernieuwd wordt. In de voorbereiding van dat project zijn verschillende zaken over het hoofd gezien. Daardoor zijn de kosten hoog opgelopen. Met een intern onderzoek is de gang van zaken nagegaan. In de conclusies staat onder meer dat er niet altijd kritisch en professioneel genoeg is gewerkt. Het eindrapport is openbaar gemaakt, maar daar komt de gemeente nu op terug.