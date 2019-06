Rapporten niet klaar; gewapende overval Dekamarkt Apeldoorn later voor rechter

Bij deze supermarkt aan de Imkersplaats zou hij op 9 februari 700 euro hebben buitgemaakt. Medewerkers van de servicebalie kregen een pistool op zich gericht en werden zo gedwongen tot het afgeven van de inhoud van de kassalade. Van der H. zou daarbij in het zwart gekleed zijn geweest en een wit masker hebben gedragen dat zijn hele gezicht bedekte. Een paar weken later was de Coop in Zutphen aan de beurt op 21 februari. Daar mislukte de overval echter.

Psychisch onderzoek

De piepjonge verdachte zit momenteel vast en werd tijdens zijn voorarrest psychisch onderzocht. Pas maandag bleek aan het einde van de dag dat de rapporten die hieruit voort moeten vloeien nog niet klaar zijn. ,,Dat vinden wij ook echt heel vervelend’’, verzekerde de voorzitter van de rechtbank. De drie rechters hadden zich ter voorbereiding al helemaal verdiept in het strafdossier, maar dat was dus nog niet nodig.

Oponthoud

De officier van justitie kon de slachtoffers in de zaak nog wel op tijd kunnen inlichten over het oponthoud, zodat ze niet voor niks zouden afreizen naar de rechtbank. Maar bij een van hen was die boodschap niet doorgekomen. ,,Ik had een toetsweek en kon mijn telefoon niet opnemen’’, legde ze in de zittingszaal uit.