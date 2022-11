met video Flatbewo­ners in Apeldoorn lijden onder ratten­plaag en angst: ‘Waarom durft niemand zich uit te spreken?’

Angst, intimidatie en bedreigingen. Ze zijn aan de orde van de dag in de flatgebouwen aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn. Niemand durft te melden wie afval en etensresten van het balkon gooit en daarmee een rattenplaag veroorzaakt. En dat is een groot probleem, weet Roy Haak, van politieke partij WijApeldoorn, die ruim drie jaar in een van de vier flats woont. ,,De angst moet eerst verdwijnen.”

14 juli