Ravage bij kettingbotsing in ochtendspits Apeldoorn, zeker één gewonde

Liveblog Rohda Raalte wint derby tegen Heino, HHC aan kop in de Tweede divisie

Asv Dronten promoveerde een paar maanden geleden naar de eerste klasse en was er alles aan gelegen om het seizoen met een overwinning te beginnen. Daar is de ploeg van Patrick Posthuma in geslaagd. AGOVV, Hierden en SC Rouveen beleefden daarentegen een teleurstellende start van de competitie. Ook SV Urk kwam niet sterk voor de dag, terwijl DVS’33, Flevo Boys en VVOG bleven steken op een puntje. HHC Hardenberg pakte wel de volle buit. Het toetje tussen Heino en Rohda Raalte eindigde in een relatief zorgeloze zege voor de bezoekers.

25 september