Ravage bij oprit A1 bij Apeldoorn

Vrije Evangeli­sche Gemeente Apeldoorn stopt ermee

8:16 De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) houdt zondag 25 november haar laatste dienst in Apeldoorn. Het kerkgebouw aan de Sprengenweg staat te koop. ,,Het is onvermijdelijk'', zegt Marijke Reijmer, secretaris van de gemeente. ,,We hebben steeds minder leden en de diensten worden nog door zo'n twintig mensen bezocht.''