Ravage in Uddel na zwaar ongeluk: gezin naar ziekenhuis gebracht, bestuurder aangehouden

Wim gaat in de Konings­school Apeldoorn wonen: ’Hier kreeg ik mijn eerste sneetje wit brood’

Hij is straks een van de eerste nieuwe bewoners in de aloude Koningschool aan de Loolaan in Apeldoorn. En tegelijkertijd een heel heel bijzondere. Want als 12-jarige jochie kende de inmiddels 88-jarige Wim Juch de school als zijn broekzak. En nu? ,,Veel is hier nieuw voor me, maar de verhuizing naar deze plek is heel emotioneel voor mij.’’

24 november