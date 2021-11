Raven van Dorst blijft handjes uit de mouwen steken bij Apeldoornse ‘tv-boerderij’

Blijft de te slopen ‘tv-boerderij’ in Apeldoorn langer staan voor een tweede seizoen Boerderij van Dorst?

De sloopplannen voor de vervallen boerderij aan de Van Isendoornlaan in Apeldoorn worden mogelijk uitgesteld. De gemeente Apeldoorn gaat binnenkort met de makers van het BNN/VARA tv-programma Boerderij van Dorst evalueren en praten over het vervolg. „Het is aan BNN/VARA of ze nog een seizoen willen maken. Dan is het mogelijk dat de sloopplannen worden uitgesteld.”

1 september