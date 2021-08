Raven van Dorst weet na zomer met BN’ers in Apeldoornse boerderij: Frans Bauer is een echte doordouwer

Corona onder controle in Eerbeeks verzor­gings­te­huis Beekwal: bezoek is weer toegestaan

26 augustus De corona-uitbraak in verzorgingstehuis Beekwal in Eerbeek is bijna achter de rug. Er is sinds afgelopen weekeinde slechts één nieuwe besmetting bijgekomen. Zorginstelling Riwis, waar Beekwal onder valt, heeft de beschermende maatregelen teruggeschroefd. Zo is sinds gisteren bezoek weer toegestaan.